Dengue e malaria - boom di casi | è colpa del clim - allarme infettivologi

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) - "In un mondo sempre più caldo e popolato, le infezioni trasmesse dalle zanzare stanno diventando malattie globali", presenti anche in parti del pianeta che prima d'ora registravano al massimodi importazione. "Se le emissioni di carbonio e la crescita della popolazione continueranno ad aumentare ai ritmi attuali, entro il 2100 saranno a rischio di4,7 miliardi di persone in più nel mondo". Lanciano l'gli esperti che dal 27 al 30 aprile si riuniranno a Barcellona, in Spagna, per il Congresso della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive (Escmid). Il riscaldamento globale, avvertono, moltiplicherà anche la minaccia dell'antimicrobico-resistenza. Con undi superbatteri resistenti agli antibiotici. Due studi 'in vetrina' al meeting ...