Dengue in Italia, la mappa dei casi nel bollettino Iss. Bassetti: “Il vaccino Ecco per chi è raccomandato” - L’infettivologo sul primo rapporto del ministero: “Ora è il momento della prevenzione. D’ora in poi dobbiamo fare molta attenzione perché i casi d’importazione non si trasformino in focolai interni” ...quotidiano

Diritto UE: primato Italia per infrazioni in tema ambientale - Accanto al riconoscimento a vivere in un ambiente salubre confermato dalle relative sentenze ambientali della Corte di Giustizia UE, sia a livello nazionale che sovranazionale, la giurisprudenza sta ...quotidianosanita

Salgono a 197 le vittime della Dengue in Argentina - Sale a 197 il numero delle vittime della Dengue in Argentina, dove sono già oltre 269mila le persone che finora hanno contratto la malattia, secondo l'ultimo Bollettino epidemiologico nazionale ...ansa