Roma-Milan - De Rossi | Partita eccezionale Sono orgoglioso dei ragazzi

(Di venerdì 19 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Va allail derby di Europa League: i giallobissano infatti il successo ottenuto una settimana fa a San Siro e battono i rossoneri anche al ritorno per 2-1, staccando così il pass per la semifinale dove troveranno il Bayer Leverkusen. Micidiale è stato l’uno-due messo a segno dai capitolini tra il 12’ e il 22’, quandoandati a segno prima Mancini – decisivo anche all’andata e questa volta lesto a sorprendere la difesa rossonera ribadendo in rete la conclusione di Pellegrini finita sul palo – e poi Dybala con un mancino a giro. Finito sotto 2-0 ma rimasto in superiorità numerica per l’espulsione di Celik alla mezz’ora, ilsi è quindi gettato in avanti in un lungo assalto all’arma bianca (63% di possesso palla e undici corner battuti contro gli zero della ...