Da Tommaso Paradiso a Annalisa - estate a tempo di Rock in Roma

(Di giovedì 25 aprile 2024), rap, pop, indie e canzone d'autore. «in2024» cala gli assi e si conferma come punto di riferimento privilegiato per la musica dell'na. E non solo. «L'anno scorso abbiamo raggiunto le 283mila presenze e quest'anno puntiamo ad avere la stessa cifra anche senza i concerti al Circo Massimo», dicono gli organizzatori. La grande festa della musica è giunta alla sua 14esima edizione: 2 mesi di appuntamenti live no stop, dal 13 giugno al 27 luglio, 3 palchi, 28 concerti annunciati con il sold out di Calcutta già da tre mesi. Protagonisti saranno i grandi headliner internazionali come 21 Savage, Deep Purple, Placebo, Fontaines D.C., Loreena McKennitt; e artisti nazionali, tra cui CCCP- Fedeli alla Linea,, Geolier, Gemitaiz, Salmo ...