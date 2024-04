Rock In Roma si accende con Geolier - Calcutta e Tommaso Paradiso | ecco il calendario completo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ce n’è per tutti i gusti dai CCCP – Fedeli alla linea a(concerto già sold out) e. Dai Placebo ai Deep Purple, ma anche i Marlene Kuntz, Salmo & Noyz e i Club Dogo. Sul versante internazionale arriveranno, tra gli altri, Deep Purple, Placebo e Loreena McKennitt. È stato presentato, in Campidoglio a, ilfitto della 14esima edizione diin2024 che si svolgerà dal 13 giugno al 27 luglio all’Ippodromo delle Capannelle, con il Black e Red Stage, e alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. “L’anno scorso abbiamo raggiunto le 283mila presenze e quest’anno puntiamo ad avere la stessa cifra anche senza concerti al Circo Massimo“, hanno affermato gli organizzatori. Tra le ...

