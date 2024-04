Cosa è un attacco di tipo vishing

(Di giovedì 25 aprile 2024) Abbiamo descritto in altri articoli cheè il phishing, mentre in questo articolo ci occupiamo di una variante del phishing, cioè il, vediamo subito , e come sempre attenti alle truffe online come offline. Cos’è il? Il significato di ‘’ deriva dall’unione fra due parole: ‘voice’ e ‘phishing’. Undiè simile al phishing, solo che avviene per telefono o tramite messaggio vocale. Rientra fra i crimini informatici perché è una tecnica usata dai truffatori per accedere al denaro o ai dati personali delle vittime. I malintenzionati potrebbero ad esempio cercare di accedere al conto corrente di una persona, rubare il suo numero di carta di credito, o ...

Se Israele attaccasse l'Iran, è "improbabile" che rimarrà " qualcosa" dello Stato ebraico. È il nuovo monito lanciato dal presidente iraniano, Ebrahim Raisi , durante un intervento all'università di Lahore. Raisi , citato dall'agenzia di stampa Tasnim, si trova da ieri in Pakistan per una visita ... Continua a leggere>>

Testate nucleari russe, Lukashenko: «Ne ospitiamo decine in Bielorussia. Rischiamo l'apocalisse nucleare» - Guerra in Ucraina, cosa succede In Bielorussia sono già state schierate «diverse decine» di testate nucleari russe, secondo quanto annunciato oggi dal presidente ...

Continua a leggere>>

25 aprile, la strage nazista di Civitella in Val di Chiana: cosa è successo - Oggi 25 aprile 2024 il presidente della Repubblica Mattarella ha scelto quest'anno per la celebrazione della festa della Liberazione Civitella in Val di Chiana, in Toscana. Ma cosa è successo in ...

Continua a leggere>>

25 aprile: i messaggi per celebrare la Liberazione - Il 25 aprile è o dovrebbe essere "semplicemente" la festa della Liberazione dal nazifascismo. Un momento di memoria storica condivisa. Ancora oggi per una parte consistente di italiani è invece una ...

Continua a leggere>>