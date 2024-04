Comune Varese | ' Do Ra nei cimiteri il 25 aprile - li denunciamo'

Un premio per "sostenere le famiglie che contribuiscono all'incremento delle nascite e pensano al futuro con fiducia". È la proposta della Lega che a Varese ha presentato una mozione per istituire la "Baby Card": si tratta di un contributo di 200 euro per la nascita di ogni figlio, a partire dal ...

Non si sono (per fortuna) incrociate le due manifestazioni organizzate nel tardo pomeriggio di ieri in centro a Varese. Da un lato, sotto il municipio, il presidio antifascista promosso dal Comune in seguito alle nozze con saluto romano della scorsa settimana che sono finite sui giornali di ...

