Civitella - Nia torna dalla Svezia a 94 anni | Voglio esserci con Mattarella Non dimenticare è un dovere

(Di giovedì 25 aprile 2024)Val di Chiana (Arezzo), 25 aprile 2024 – “Mi è rimasto impresso tutto quello che accadde in quei giorni, me lo porto dentro. Fa male ripensare a quei giorni, però credo sia importante e giusto ricordare quello che è successo a". La voce è squillante, e chiunque farebbe fatica a credere che all’altro capo del telefono c’è una signora di 94, Nia Cau, superstite della strage di, testimone degli orrori della guerra. Questa mattina ci sarà anche lei nella piazza che porta il nome di don Alcide Lazzeri, il parroco che offrì la propria vita ai nazifascisti pur di salvare quella degli abitanti del piccolo borgo della Valdichiana quel 29 giugno del 1944. La storia di Nia è quella di una 14enne all’epoca della guerra, sfollata da Firenze a, più precisamente in ...