Chi è Etta - la cantante sul palco del Primo Maggio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tra i nomi degli artisti e delle artiste che calcheranno ildel Concerto delspunta anche quello di, giovane cantautrice che i più attenti si ricorderanno per la sua partecipazione a X Factor e Area Sanremo nel 2021. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Chi è, pseudonimo di Maria AntoniDi Marco, è una cantautrice casertana nata nel 1995, che oggi vive a Napoli. Inizia la sua carriera musicale nel 2017, componendo insieme al producer V-Rus. Nel 2019 esce il suosingolo Il mio supereroe, insieme al promo album Diverso. Nel 2021 appare in tv partecipando a X-Factor con i suo inedito BAM BAM, fermandosi però alla fase dei Bootcamp. Macontinua la sua corsa partecipando e vincendo Area ...