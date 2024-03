Al Serassi debutta spettacolo sulla storia degli 883 | sul palco Mauro Repetto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Villa D’Almè. Stefano Salvati, regista, conosciuto a livello internazionale, di video musicali, spot pubblicitari, programmi musicali per la televisione e film, e Maurizio Colombi, già autore e regista di successi come Peter Pan, Rapunzel e La Regina di Ghiaccio, Sapore di Mare il musical, ed in scena come protagonista con Caveman, dirigono insieme, ideatore e co-fondatore883, in “Alla ricerca dell’uomo ragno”, one man show che segue il successo del libro, edito da Mondadori, dal titolo “Non ho ucciso l’uomo ragno”. Il debutto è previsto per il 28 aprile al Teatrodi Villa D’Almè. Lovedrà l’uso dell’intelligenza artificiale, una novità assoluta per il teatro. Prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e Sold Out, vanta infatti l’uso di effetti visivi ...