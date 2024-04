Chelsea | futuro di Pochettino legato alla qualificazione europea

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo una sola stagione e strade dele di Mauriciopotrebbero già separarsi. Ildel tecnico argentino,guida dscorsa estate, sembra appeso a un filo dopo l’umiliante 5-0 subito dall’Arsenal nel recupero di Premier League. Dopo una prima parte di stagione difficile, i Blues sembravano aver intrapreso la strada giusta, risalendo la classifica con 8 risultati utili di fila, ma l’eliminazione nella semifinale di FA Cup contro il Manchester City e la debacle con i Gunners nel giro di 4 giorni hanno fatto precipitare la situazione. Secondo il Times, solo unaalle prossime coppe europee potrebbe salvare l’ex Tottenham: il sesto posto occupato dallo United, l’ultimo che al momento garantirebbe un pass per l’Europa, è distante sei punti e il ...

