Castellanza - la sindaca Mirella Cerini morta per malore improvviso dopo la cerimonia del 25 aprile | infarto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Choc a, nel Varesotto, dove lapera 50 anni. Un lutto per tutta la comunità. La sua scomparsa è avvenutache il primo cittadino aveva preso parte alle manifestazioni per il 25. Aveva ancora la fascia tricolore addosso ed un in