Carlos Alcaraz | Sarebbe bellissimo giocare il doppio alle Olimpiadi con Nadal

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pronto al rientro in campo (lasciamo ancora un po’ di condizionale)che, dopo lo stop forzato a Montecarlo, dovrebbe tornare anel Masters 1000 di Madrid, davanti al pubblico di casa. L’iberico ha rilasciato un’interessante intervista alla vigilia della manifestazione a Marca soffermandosi proprio sulla situazione legata agli infortuni: “Tante volte non capisco le situazioni, non capisco i momenti e mi chiedo il perché, e se sto facendo bene le cose: sto dormendo bene, sto mangiando bene, mi stonando bene e arrivano gli infortuni. Alla fine dobbiamo fare i conti con gli infortuni. Anche se fisicamente mi sento bene, mi sononato bene, ho 20 anni e il mio corpo non è ancora pronto. Ho bisogno di un paio d’anni affinché il mio corpo si adatti un po’ a questi ritmi. Credo ...

(Adnkronos) - Dopo la sconfitta in semifinale a Montecarlo, l'azzurro è per la prima volta testa di serie numero 1 vista l'assenza di Djokovic: più staccati Ruud, Rune e Medvedev Milano, 24 aprile – Il primo torneo della stagione sulla terra ha ...

carlos alcaraz non si arrende: "Non voglio lasciare il primo posto a Jannik Sinner" - carlos alcaraz dovrebbe fare rientro a Madrid, dopo aver saltato causa infortunio all’avambraccio destro sia Monte-Carlo che Barcellona. Parliamo al condizionale perché l’esordio dovrebbe avvenire non ...tennisworlditalia

Nadal-Blanch all'ATP Madrid: perché la partita è nella storia dei Masters 1000 - Ventesima e ultima partecipazione al Madrid Open per Nadal che debutta con il 16enne Darwin Blanch: tra i due ci sono 21 anni e 117 giorni di differenza, il match nella storia dei Masters 1000 con il ...sport.sky

