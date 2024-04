Calcio Miracolo del Meda verso la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) La classifica del girone A di Eccellenza è spaccata in due e nella parte bassa dove si lotta per evitare i playout o per non retrocedere domenica scorsa si è verificata una situazione singolare. Delle sette squadre in lotta, sei hanno perso, una sola ha vinto e questo significa che chi ha vinto ha guadagnato tre pesantissimi punti su tutte. E la “fortunata“ è ilche grazie a un guizzo di Romano ha battuto la Sestese (quasi salva) e in un colpo solo ha superato il Verbano risalendo al terz’ultimo posto e stretto la forbice a cinque lunghezze su Castanese e Accademia Pavese. Quest’ultima sarà l’avversaria dei bianconeri domenica. "Siamo tornati padroni del nostro destino, adesso dipende tutto da noi. L’atteggiamento dei ragazzi è sempre stato favoloso, peccato trovarci in queste condizioni. Ora dobbiamo provare a salvarci in qualsiasi modo". Ro.San.