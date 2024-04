Calcio | Baroni Lottare ogni secondo e su ogni pallone per salvezza

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Udinese forte, la classifica non ne rappresenta la realtà", sottolinea il tecnico del Verona VERONA - "Come ho detto alla squadra,minuto dovrà essere di grandissima attenzione, non possiamo permetterci disattenzioni. Non dovremo lasciare nulla da questo punto di vi