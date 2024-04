Borsa - Europa verso apertura contrastata Ancora focus sulle trimestrali

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’attenzione degli investitori continua a essere rivolta alla stagione delle, ormai entrata nel vivo: questa mattina è stata la volta di St, che ha reso noto un utile in calo del 50,9% a 513 milioni

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che guardano all'esito delle trimestrali . L'attenzione si concentra anche sul taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed e della Bce, con la banca centrale cinese che ha lasciato il ...

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli analisti che vendono dei risultati positivi per le trimestrali . Sotto i riflettori resta il tema dell' alle ntamento della politica monetaria, con la Bce che valuta un taglio dei tassi a giugno e la ...

borsa: Europa verso apertura contrastata, ancora focus su trimestrali - L'attenzione degli investitori continua a essere rivolta alla stagione delle trimestrali, ormai entrata nel vivo: questa mattina e' stata la volta di St, che ha reso noto un utile in calo del 50,9% a ...borsa.corriere

Tonfo per Meta dopo i conti. Cosa non ha convinto i mercati - % IlMeta presenta i conti e non convince: perché il colosso tech ha lasciato nel dubbio gli investitori, con un tonfo delle azioni fino al 19% Il nodo è la scommessa IA.money

St: utile I trim -50,9% a 513 mln $, sotto stime analisti, ricavi -18,4% a 3,465 mld (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - StMicroelectronics ha chiuso il primo trimestre con utili e ricavi in calo, in entrambi i casi sotto le previsioni degli analisti. 'I ricavi netti e il mar ...borsaitaliana