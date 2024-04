Borsa | l' Europa apre in rialzo e guarda alle trimestrali

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le Borse europee avviano la seduta incon gli analisti che vendono dei risultati positivi per le. Sotto i riflettori resta il tema dell'ntamento della politica monetaria, con la Bce che valuta un taglio dei tassi a giugno e la Fed dopo l'estate. Apertura positiva per Londra (+1,05%), Parigi (+0,57%), Francoforte (+0,35%).

I listini recuperano terreno dopo un’apertura in rosso: si abbassano le tensioni in Medio Oriente con l’Iran che non pianifica una risposta immediata. Brent negativo dopo avere superato 90 $ nella ...

Le Borse europee riducono il calo iniziale, con gli investitori che riducono i timori sulla crisi geopolitica in Medio Oriente . I mercati hanno mostrato un sensibile migliora mento dopo che l'Iran ha ...

I timori sul Medio Oriente si allentano e le Borse, pur se ancora negative, migliora no in parte. Milano (Ftse Mib -0,02% a 33.878 punti) e Parigi (-0,1%) si avvicinano alla parità, Francoforte cede ...

Le Borse europee chiudono in ordine sparso con Parigi sulla parità (Cac 40 -0,01% a 8.022 punti). In flessione Francoforte (Dax -0,56% a 17.737 punti). In rialzo, invece, Londra (Ftse 100 +0,24% a ...

Le Borse europee chiudono in ordine sparso con Parigi sulla parità (Cac 40 -0,01% a 8.022 punti). In flessione Francoforte (Dax -0,56% a 17.737 punti). In rialzo, invece, Londra (Ftse 100 +0,24% a ...

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli analisti che vendono dei risultati positivi per le trimestrali . Sotto i riflettori resta il tema dell' alle ntamento della politica monetaria, con ...

Borsa: si profila avvio in rialzo per l'Europa, a Milano giorno di stacco cedole - In particolare staccano la cedola Banca Mediolanum (0,42 euro), Banco Bpm (0,56 euro), Campari (0,065 euro), Ferrari (2,44 euro), Iveco (0,22 euro ), Prysmian (0,7 euro), Stellantis (1,55 euro) e ...ilsole24ore

Interpump compra il 100% dell’inglese Alltube Engineering per 2,3 milioni di euro - Investing.com – Interpump Group (BIT: ITPG) ha annunciato questa mattina di aver acquisito, tramite la controllata inglese Interpump Hydraulics, il 100% del capitale della società Alltube Engineering ...it.investing

Borsa: l'Europa apre in rialzo e guarda alle trimestrali - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo con gli analisti che vendono dei risultati positivi per le trimestrali. (ANSA) ...ansa