Bomba di Chi sui Ferragnez | carte per la separazione non depositate

Momento davvero complicato per Chiara Ferragni e Fedez che, purtroppo, sembrano non riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo il grande rumore fatto dalla copertina del settimanale L'Espresso, in cui l'influencer è stata paragonata al Joker, ecco che un altro scandalo sta investendo i ...

Continua a leggere>>