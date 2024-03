“La baciava davanti a me” Addio Ferragnez | bomba su Fedez dall’ex GF Vip Cancella tutto ma troppo tardi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Incredibile rivelazione su, che è stato tirato in ballo da una famosa parlando di un bacio con un’altra donna. Dunque, una scoperta sconcertante che lo travolge nel periodo già più buio della sua vita, con la crisi coniugale con Chiara Ferragni. E ora queste nuove affermazioni sul rapper milanese potrebbero aprire uno scenario ancora più clamoroso e assurdo.sarebbe stato visto mentre dava un bacio particolare ad un’altra donna e non sappiamo ora come reagirà l’imprenditrice digitale. Ovviamente non si fa altro che parlare di questo sui social network, anche se da parte dell’artista non sono ancora arrivate reazioni ufficiali. Andiamo a vedere insieme che tipo di dichiarazioni sono state fatte su di lui. Leggi anche:, parla il medico che lo ha operato per il tumore: “Gli avevo detto di non farlo, era un ...