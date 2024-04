Bimbo ucciso dal pitbull - i risultati dell’autopsia | com’è morto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 25 aprile 2024) Social. . In questi giorni una terribile storia sta facendo il giro dell’Italia. Un bambino di 13 mesi èlunedì mattina, 22 Aprile 2024, a Eboli, sbranato da due. Nei loro confronti sono scattati ora due tipi di sequestro, quello giudiziario, da parte della Procura, e quello sanitario, da parte dell’Asl. In queste ore sono giunti i. ( dopo le foto) Leggi anche: Eboli,uccidono un bambino di un anno: spunta un’agghiacciante retroscena Leggi anche:azzanna alla gola il padrone: poi la tremenda scoperta Leggi anche: Tragedia a Dosson, papà sposta l’auto in retromarcia, poi la tragedia: cos’è successo Leggi anche: Tragedia durante il concerto della band italiana: cade dalla scala e muore Si terranno oggi, 25 Aprile ...