Bimba di 2 anni in pericolo di vita - trasportata d’urgenza dall’Aeronautica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pisa, 25 aprile 2024 – Si è svolto il trasporto sanitario urgente da Bari a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto C-130J della 46esima Brigata Aerea dell'Aeronautica Militare, partito da Pisa, per unadi duein imminentedi. Le condizioni cliniche della piccola paziente, ricoverata nell’ospedale GiovXXIII di Bari, hanno richiesto un trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La Prefettura di Bari ha quindi contattato il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha attivato uno degli equipaggi dell'Aeronautica Militare in prontezza d'allarme per questa tipologia di interventi. Per la missione, il C-130J della 46esima Brigata Aerea, come detto partito da Pisa, ha imbarcato a Bari direttamente l'ambulanza, la ...