Odissea per una bimba di 6 anni - la mamma | Non riusciva a mangiare Poi l’intervento salvavita

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Licciana Nardi (Massa Carrara), 24 aprile 2024 – Aurora oggi ha 6, ma da 3combatte. A raccontare il calvario è la madre Sara Canori di Licciana Nardi, dopo "aver passato i momenti più difficili della mia vita", dice. Questa storia è un rimbalzare continuo di ipotesi, tra reparti e aziende ospedaliere, notti insonni a cercare di capire quale fosse il problema di Aurora dato che quando mangiava poi rimetteva sempre. "Stava sempre male - spiega la Canori - dall’età di 3cresceva ma non faceva altro che rimettere. Quando ingeriva qualcosa di solido poi non mangiava più. Così sono stata indirizzata all’ospedale Meyer di Firenze dove mi hanno messo in lista per una visita gastroenterologica, con un’attesa di 2 mesi. Intanto mia figlia peggiorava, scrivevo diverse mail al Meyer dove loro mi rispondevano di stare tranquilla. ...