Berrettini - cambio di programma | non più Roma

(Di giovedì 25 aprile 2024), la notizia sta per essere ufficializzata. Si nasconde un motivo ben preciso dietro ildiinaspettato. C’è chi, ironicamente s’intende, lo invita a fare un viaggio a Lourdes, nella speranza che possa ricevere, per così dire, una “benedizione” e liberarsi dalle macumbe che qualcuno potrebbe avergli lanciato in passato. Si scherza, ovviamente, ma dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto che Matteonon sia esattamente il tennista più fortunato del pianeta. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itGliene sono capitate, in questi ultimi 3 anni, di tutti i colori. Dopo l’exploit a Wimbledon e i tanti altri successi collezionati all’indomani quella finale da sogno, ogni suo piano eè stato puntualmente scombinato da un destino che sembra ...

Chi sarà il nuovo conduttore di Uno Mattina Estate ? In Rai arriva l’ennesimo colpo di scena: Andrea Perroni non sarà più nello studio del programma . Da chi verrà sostituito? Il nome del nuovo conduttore è conosciutissimo; l’anteprima di questa notizia è stata raccolta da TvBlog che ha parlato ... Continua a leggere>>

stasera giovedì 25 aprile 2024 non va in onda il consueto appuntamento con L’Isola dei Famosi . Stop dunque alla prima edizione condotta da Vladimir Luxuria, che ha preso il difficile posto di Ilary Blasi alla guida del reality. In aggiornamento Continua a leggere>>

Uomini e Donne, stop alla programmazione per due giorni: ecco perché e quando tornerà in onda il programma! - Uomini e Donne andrà in pausa per due giorni: ecco perché e quando tornerà in onda la trasmissione di Maria De Filippi!

Continua a leggere>>

Perché Uomini e Donne oggi, 25 aprile, non va in onda: il motivo - Perché Uomini e Donne oggi, 25 aprile, non va in onda: il motivo del cambio di programma su Canale 5. Tutte le informazioni nel dettaglio ...

Continua a leggere>>

‘Giornate dell’Agricoltura’, a Valledolmo la XXIV edizione: il programma - Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Valledolmo torna ad essere per cinque giorni la capitale siciliana dell’agricoltura con la ven ...

Continua a leggere>>