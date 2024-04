Amici 2024 - cambio programmazione | la semifinale non andrà in onda l’11 maggio

(Di domenica 21 aprile 2024) Il Serale di, ogni sabato sera tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5, con una nuova avvincente puntata. Il percorso degli allievi nella scuola è giunto a buon punto, ma alla finalissima manca ancora un po’. È previsto un piccolodiin vista dell’ottava puntata. Il talent show infatti noninsabato 11, giorno in cui su Rai 1 verrà trasmessa la finalissima dell’Eurovision Song Contest, alla quale prenderà parte l’ex protagonista della passata edizione di: Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo.di: lanon ...

Enrico Nigiotti e Maria De Filippi - Amici 2024 (US Fascino) Su Canale 5 prosegue il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, ... (davidemaggio)

Sarah - Amici 2024 (X Amici ) Su Canale 5 prosegue il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto ... (davidemaggio)

Amici, puntata 20 aprile: chi è l'eliminato e il riassunto - La puntata si apre con la sfida tra Lil Jolie e Sarah. Una delle due cantanti, infatti, avrebbe dovuto abbandonare il programma la scorsa puntata ma poiché Michele Bravi era in dubbio, il tutto è ...today

Organizzata dagli Amici delle Tirlindana - In mattinata si è svolta la «Benedizione dei Barcaroi», il rito che si ripete ogni anno sul lago a Riva del Garda, in cui storicamente si invocava il bel tempo per la navigazione. L’iniziativa è organ ...ladigetto

Amici 23, le prime parole di Gaia dopo l’eliminazione - Quinto appuntamento con il serale di Amici 23 che, come di consueto, non manca di regalare ai suoi telespettatori momenti di leggerezza e tanti, tanti colpi di scena. La quinta puntata di Amici Un ...mondotv24