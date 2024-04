Belen e Cecilia Rodriguez al RIFF per Celebrity Hunted

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sorpresa al Riviera International Film Festival saranno presentiper presentare al pubblico, con un panel dedicato, la quarta stagione del reality thriller– Caccia all’uomo. Che tipo di reality è– Caccia all’uomo? Lo show Original Prime Video, in cui otto personaggi famosi, le celebrities, si mettono in gioco attraversando l’Italia intera per fuggire dagli hunters, i cacciatori.: l’incontro Un incontro per svelare curiosità, retroscena, segreti, dell’attesissima nuova quarta stagione che sarà disponibile su Prime Video a partire dal 6 maggio con i primi tre episodi, seguiti dagli ultimi tre episodi il 13 maggio. Ad affiancare le due protagoniste ...