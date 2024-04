A Barcellona tutto assume i toni di un dramma - anche la conferma di Xavi The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilha ufficializzato la permanenza dialla guida della squadra. L’allenatore del Barça non andrà quindi via a fine stagione. Il dietrofront dopo una serie di risultati utili e alcuni colloqui tra, Deco e Laporta. Per Theladiche nel club regna il caos. “Dopo una serie di turbolenti eventi che rappresentano in pieno il caos che regna a, mercoledì sera è stato finalmente deciso che, dopo aver detto mesi fa che si sarebbe dimesso in estate, resterà l’allenatore dei blaugrana. Dopo la clamorosa sconfitta interna per 5-3 contro il Villarreal il 27 gennaio,aveva detto che avrebbe lasciato alla fine di questa stagione dopo poco meno di tre anni, ...