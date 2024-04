LIVE Cobolli-Nadal 2-6 2-5 | ATP Barcellona 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-FONSECA DALLE 10.00 LADI ARNALDI-BAEZ (4°DALLE 11.00) 30-0 Non passa la risposta di rovescio del. 15-0 Di poco lungo il dritto in chop difensivo di. 3-5 Game. Superbo il dritto incrociato del romano, che tiene la battuta.ora per il. 40-0 Scappa via anche questa risposta dell’iberico. 30-0 Si perde in corridoio il rovescio di. 15-0 Servizio e palla corta di dritto a segno per. 5-2 Game. In corridoio il dritto di, che dopo il cambio di campo ...