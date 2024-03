Milan | Baiocchini | “Pioli bravo in questo | la società deciderà a fine stagione”

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del Milan in vista del ritorno in campo contro la Fiorentina (pianetamilan)

Baiocchini non ha dubbi: «Le parole di Pioli post Fiorentina sono forti. Per l’anno prossimo…» - Baiocchini non ha dubbi: «Le parole di Pioli post Fiorentina sono forti. Per l’anno prossimo…». Le parole del giornalista Il giornalista Emanuele Baiocchini ha parlato a SkySport analizzando le parole ...milannews24

Milan, Pioli ha rivalutato tanti giocatori: i numeri a confronto con la passata stagione - Il bel lavoro dell'allenatore rossonero si vede anche dal confronto dei numeri di alcuni dei suoi giocatori con quelli della passata stagione: una crescita continua di tanti elementi, che danno a ...sport.sky

Fiorentina-Milan, Manuele Baiocchini, noto giornalista, ha parlato del ritorno dei Nazionali a Milanello e non solo: le dichiarazioni - Fiorentina-Milan, Manuele Baiocchini, noto giornalista, ha parlato del ritorno dei Nazionali a Milanello e non solo: le dichiarazioni In collegamento per Sky da Milanello, Manuele Baiocchini ha parlat ...milannews24