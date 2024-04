Bahrein - inizia il lavoro del nuovo ambasciatore italiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Andrea Catalano è da metà marzo 2023, ild’Italia a Manama. “Lavorerò con passione e determinazione, insieme alle autoritàite e alla squadra dell’Ambasciata, – scrive il neo– per il consolidamento delle relazioni bilaterali, degli scambi commerciali e della sicurezza dei nostri mari, la cui importanza accomuna la storia, il presente e il futuro dei nostri due Paesi e dei nostri Popoli”. Andrea Catalano è nato a Washington D.C. il 2 marzo 1972. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1997, accede alla carriera diplomatica presso il Ministero degli Affari Esterinel 2000, prestando servizio presso la sede centrale a Roma fino al 2004. E’ Funzionario Politico presso l’Ambasciata d’Italia al Cairo (Egitto) dal 2004 al ...

