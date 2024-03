(Di sabato 9 marzo 2024)incarico, nuova vita. Il generale Valery Zaluzhny, ex-comandante in capo delle forze armate ucraine, è stato nominato comedi Kyiv nel Regno Unito. Lo ha annunciato giovedì 7 marzo il presidenteVolodymr Zelensky mentre stava tenendo un discorso rivolto alla nazione, sottolineando come “la nostra alleanza con ladeve solo rafforzarsi”. A ridosso del discorso del presidente, il ministero degli Esteriha specificato che Kyiv ha già inviato una richiesta formale per chiedere al governo britannico di approvare Zaluzhny. L’attesa nomina di Zaluzhny arriva dopo che, all’inizio dello scorso febbraio, il presidentelo aveva rimosso dal suo incarico di comandante militare supremo del Paese, ...

Uscita diplomatica. Chi è il nuovo ambasciatore ucraino in Gran Bretagna: L’ufficio del presidente elimina la possibilità per qualsiasi attore politico in Ucraina di trascinare Zaluzhny in politica, e Zaluzhny ottiene una nuova preziosa esperienza diplomatica a cui è sempre ...formiche