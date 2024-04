Per consentire attività di controllo delle gallerie L'articolo Autostrada A1: chiusura notturna del tratto Calenzano Sesto Barberino proviene da Firenze Post.

Per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale L'articolo Autostrada A1: chiusura notturna del tratto Calenzano-Firenze nord proviene da Firenze Post.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha approvato il programma degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete Autostrada le L'articolo Autostrada A1: tratto Barberino-Calenzano sarà ampliato ...

Camion in avaria sull'A1: traffico bloccato tra calenzano e Barberino - Traffico in tilt questa mattina sulla A1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo pesante fermo in avaria all'altezza del km 267 tra calenzano e il bivio con la ...gonews

autostrada A1: lunghe code per mezzo in avaria - Poco prima delle ore 9:30 sulla A1, nel tratto compreso tra calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna, si registrano 8 km di coda a causa di un mezzo pesante fermo in avaria all'altezza ...firenzetoday

autostrada A1: tir in avaria, coda fra calenzano e la Direttissima per Bologna - Lo rende noto Aspi che a chi viaggia "su mezzi leggeri" verso Bologna, consiglia di uscire a calenzano e rientrare a Barberino dopo aver percorso la viabilità esterna ...firenzepost