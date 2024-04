Autostrada A1 | chiusura notturna del tratto Calenzano-Firenze nord

Turchia, a Istanbul incendio in night club: almeno 25 morti - È di almeno 25 morti e diversi feriti gravi in Turchia il bilancio di un incendio scoppiato in un night club a Istanbul durante dei lavori di ristrutturazione. Lo riferiscono autorità e media locali.lanuovasardegna

Traffico da impazzire in Autostrada: coda di oltre 10 km - Gli automobilisti che si sono trovati lungo la tratta Nola-Bivio A30/A1 sull'Autostrada Milano-Napoli hanno dovuto fare i conti con una coda lunga ben 10 km a causa del traffico congestionato. La ...casertanews

Al via il test del traffico, ma nel 2025 si rischia il blocco delle esportazioni - Mercoledì 3 aprile iniziano le verifiche al ponte Lueg, in Austria, sull’Autostrada A13 in continuità con l’A22: obiettivo, essere pronti per l'anno prossimo, quando il viadotto sarà rifatto. I rischi ...quattroruote