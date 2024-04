Devo dire una cosa su Sofia Amici 23 - l’annuncio di Alessandra Celentano gela tutti in casetta

L’addio di Amadeus alla Rai e il suo passaggio ufficiale a Discovery, dove lavorerà a Nove, sono stati i temi predominanti di questi giorni. Non sono mancate le polemiche in questi giorni e ora la moglie Giovanna Civitillo ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sul conduttore. Parole che ... (caffeinamagazine)

“Devo dire una cosa su Paolo Bonolis”. Isola dei Famosi , Luxuria lascia senza parole Sonia Bruganelli. Non sappiamo quanto il siparietto sia stato preparato, ma la reazione dell’opinionista ovviamente non è passata inosservata. È successo durante l’ultima puntata dell’ Isola dei Famosi 2024, in ... (caffeinamagazine)

Gina Lollobrigida, l'ex factotum Piazzolla: 'Non pago arretrati per mio figlio perché non lavoro': Accuse a cui lui, nella missiva, replica così: "E' assolutamente vero che io devo versare una somma ... "Vorrei poter dire che ho ancora fiducia nella Giustizia italiana ma non è così". Piazzolla rivela ...

Belve, frecciata di Margehrita Buy a Paola Cortellesi: "Non gliel'hanno ancora dati": "Tu porta il lambrusco": Clerici replica a Ligabue e chiude il sugo - gate E la Fagnani, scherzando, insiste: 'Ah, c'era una degustazione!', 'Sì, però devo dire che è stato un bacio bellissimo. Non ...