Altro che fascismo - liberiamoci dallo statalismo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ogni 25 aprile la stessa storia, che peggiora di anno in anno, una sfilata di mediocri esponenti politici, chierici di regime e potenti sindacalisti che si confrontano e si scaldano tra chi è più antifascista. In un paese con il 65% di pressione fiscale e contributiva, governato da una oligarchia di cinque capi-partito e una cerchia di accoliti cortigiani alla guida dei quali ci sono veri e propri ras. Siamo dentro un sistema politico chiuso ermeticamente a doppia mandata dove viene impedito l’accesso alla competizione elettorale e al circuito televisivo alle forze politiche indipendenti. Siamo soffocati dalla cappa statalista che con il suo esercito di burocrati ed esattori mortifica la libera impresa, la creatività imprenditoriale, siamo dentro una nuova e sofisticata forma di regime che condanna e terrorizza il genere umano, perché colpevole di cambiare il clima ed in nome di questa ...