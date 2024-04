Cosa ha avuto Ndicka? L’esito degli esami dopo il malore in Udinese-Roma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) Momenti di paura ieri in campo duranteha accusato uned è stato necessario l’intervento dei medici, mentre il match è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi. Subito trasportato in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine,è stato sottoposto ad una serie di accertamenti per capire la causa del. Un bollettino medico diramato questa sera spiegaha causato ilal calciatore della. Il bollettino medico di“In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio il giocatore Evanè stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della ...