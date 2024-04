AEW | Chuck Taylor rimane dalla parte di Orange Cassidy e sfida Trent Beretta ad un parking lot match

(Di giovedì 25 aprile 2024) La puntata di Dynamite di questa settimana, al ritorno al Daily’s Place di Jacksonville, si è aperta con un altro attacco diai danni di. Tre settimane fa, facendo seguito ad un lungo periodo di “mal di pancia”,ha deciso di rompere con il miglior amico con un attacco a sorpresa dopo la sconfitta nel torneo Tag Team.da allora non ha voluto nè commentare, nè reagire anche se la scorsa settimanaè intervenuto ancora contro di lui lasciando strada libera alla ShanePromotion. “Da chestai?” Come detto prima, stanotteha trascinato l’ex amico dal backstage continuando ad infierire sul ring fino a chiamare...

