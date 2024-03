AEW | Registrati i tapings di Rampage TBS Title in palio | Orange Cassidy e tanto altro – SPOILER

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 7 marzo 2024) Come spesso accade, dopo la puntata di Dynamite di questa notte è stata registrata la puntata didi questo venerdì. Julia tornerà a difendere il suo titolo TBS dopo essere rientrata a Revolution dall’infortunio che l’ha tenuta ai box quasi due mesi. Spazio anche alla coppia– Trent Beretta che si preparano al Tag Teamtournament. Di seguito trovate i risultati dello show: Trent Beretta &battono The Butcher and Kip Sabian TBS Championship: Julia Hart (c) batte Robyn Renegade Per stipulazione non consentite mosse dalla terza corda. Penta El Zero Miedo batte Action Andretti Top Flight battono Bryan Keith & Komander and Private Party