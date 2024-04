A Paganin | Inter - i tre momenti chiave per lo scudetto! Uno da 8

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024) Si continua a festeggiare in casa, dopo la conquista dello storico ventesimoproprio nel derby contro il Milan. L’ex nerazzurro Antonioha fatto il punto a TMW Radio sul campionato appena vinto dal club. MERITATO – Antonioconosce bene l’ambiente. Lui che ha militato proprio in nerazzurro tra il 1990 e il 1995. E non può che parlare bene della sua ex squadra, da pochi giorni ufficialmente campione d’Italia per la ventesima volta: «Finalmente è arrivato ed è stato più che meritato». Per lui, questi i treche hanno stabilito il cammino della squadra fino al titolo: «Il primo, la partenza, perché c’era grande dubbio dopo aver perso ben cinque big che gli arrivi non potessero essere all’altezza. Poi lo scontro diretto ...