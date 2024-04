Paganin dubbioso | «Scudetto nel derby? L’Inter ha staccato la spina C’è un pero»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Antoniofa il punto sula pochi giorni dal. L’ex calciatore nerazzurro ha qualche dubbio sulla vittoriacontro il Milan. Poi rivela l’uomo della stagione nerazzurra. COME CI ARRIVANO – Antonioviene intercettato da TMW Radio nella settimana che conduce a Milan-Inter: «Le due milanesi arrivano alin due momenti differenti.sembra un po’ averladopo l’eliminazione in Champions League. Non ha più quella ferocia agonistica che l’ha contraddistinta nella prima parte della stagione, fino a Madrid.è una squadra che, probabilmente, sta gestendo e sa che il traguardo è solo una questione di tempo. Ma non c’è più quella ferocia e la partita contro il ...