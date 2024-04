A che ora Cobolli-Tabilo oggi in tv - ATP Madrid 2024 | programm - preceden -i, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024), giovedì 25 aprile, Flaviofarà il proprio esordio nel Masters1000 di. Sulla terra rossa spagnola il tennista romano affronterà il cileno Alejandro(n.38 del ranking) e sarà una partita complicata. Non sta vivendo un grande momento il classe 2001 del Bel Paese e la netta sconfitta al primo turno del torneo di Barcellona contro un Rafa Nadal tutt’altro che convincente ha posto l’accento sul periodo negativo. LA DIRETTA LIVE DIALLE 11.00 Servirà invertire la tendenza, ma dall’altra parte del campo c’è un avversario in ascesa. Raggiunto il best ranking questa settimana grazie alla semifinale nel torneo di Bucarest (Romania), il mancino sudamericano è un giocatore che sulla terra sa esprimersi al meglio, ricordando anche la Finale di quest’anno ...