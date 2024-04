25 Aprile - Mattarella all' Altare della Patria Tensione tra ebrei e pro Palestina LIVE

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il presidenteRepubblica ha deposto una corona di alloro al sacello del Milite ignoto. Presenti Meloni e i presidenti delle Camere. Poiva in Val di Chiana per commemorare la strage nazista. Per la FestaLiberazione cortei in tutta Italia. Partigiani, sindacati e leader delle opposizioni sono a Milano con Scurati e a Roma con Roberto Salis. Piano sicurezza del Viminale per eventuali proteste violente.tra i manifestantiBrigata ebraica e Proa Roma, a Porta San Paolo