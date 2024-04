25 aprile | Mattarella rende omaggio ad Altare della Patria - poi a Civitella in Val di Chiana

Roma, 25 aprile 2024 – Prendono il via a Roma le celebrazioni per il 25 aprile . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella , giunto all’Altare della Patria, ha deposto una corona di fiori al Milite Ignoto per celebrare la Festa della ...

Piazze ancor più divise quest’anno dal conflitto in Medio Oriente. Il capo dello Stato sarà a Civitella Valdichiana (Arezzo). La località è stata individuata dal Quirinale per ricordare un altro terribile eccidio nazista compiuto nel giugno del 1944 ...

Dopo la cerimonia a Roma, si trasferirà in elicottero in Toscana per essere nel paese dell'Aretino, dove il 29 giugno 1944 avvenne l'eccidio nazista costato la vita a 244 civil L'articolo 25 aprile in Toscana: Mattarella a Civitella Val di Chiana ...