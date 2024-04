Neve ad aprile - fiocchi bianchi anche sotto i mille metri Le immagini live della webcam

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Garfagnana (Lucca), 192024 – Una primavera alquanto imprevedibile e con ampi sprazzi di pura “pazzia“ meteorologica ieri mattina è riuscita a stupire per primi gli stessi abitantiGarfagnana, poi, a cascata, chiunque conosca il territorio montano e lo frequenti per vacanza, per praticare sport, o per semplice diletto. A sorpresa, infatti, dalle prime ore di ieri sono iniziati a cadere i primidi, che si sono fatti sempre più frequenti e copiosi fino ad imbiancare completamente alcune aree tra le più elevate e non solo. Nel comune di Castiglione di Garfagnana, con le sue frazioni di San Pellegrino in Alpe e a seguire Casone di Profecchia, Passo delle Radici, più o meno tutte tra i 1.400 e 1.589di altitudine e interessate dal fenomeno nevoso in modalità più ...