25 aprile - il partigiano Nazio | In Germania si sono resi conto di cos’era il nazism - in Italia no Perché nessuno chiede scusa per il fascismo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) La testimonianza delAngelo, classe 1925, in piazza anche lui a Roma per festeggiare il 25e la Liberazione dal nazi. “non si riesce ad allontanare un periodo così triste? Insidiilo, inno. Non sarebbe male se coloro che hanno vissuto quel periodo facessero un esame profondo essero. Non riescono a farlo, solo Fini lo ha riconosciuto. Bisogna stare sempre all’erta, i fascisti non verranno come hanno fatto negli anni ’20 ma non vorrei che i miei nipoti vivessero periodi come quelli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.