25 aprile 2024 - il palinsesto Rai per la Festa della Liberazione

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 25 aprile 2024) 25, 79esimo anniversario. Una ricorrenza che va celebrata a dovere sempre, ogni anno, a prescindere da tutto ciò che potrebbe ruotare intorno ad una manizione il cui scopo è ricordare coloro che hanno lottato e sacrificato le proprie vite per permettere a noi di goderelibertà. Ecco perché, dunque, la Rai ha predisposto unad hoc dedicato al 25, con numerosi appuntamenti nel corsogiornata. A partire dalle dirette dei principali eventi istituzionali trasmesse su Raiuno, a cura del Tg1 in collaborazione con Rai Vaticano e Rai Quirinale. In particolare, dalle 09.00 verrà seguita da piazza Venezia a Roma la cerimonia di ...