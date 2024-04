Oroscopo Branko Giovedì 25 Aprile 2024 | Pesci concentrato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’diper oggi,25Ariete Cari amici dell’Ariete, la potrebbe riservarvi una sorpresa molto piacevole, come una tentazione inaspettata, un colpo di fulmine travolgente. Toro Caro Toro, oggi dovrai vedertela con una Luna in opposizione che potrebbe provocar nuovi conflitti. Occhio alle provocazioni nel posto di lavoro, sii prudente. Gemelli Cari Gemelli, oggi qualcuno potrebbe accusare un leggero calo fisico. Se sarai pensieroso per un fastidio fisico, faresti bene a prenotare un veloce controllo medico e spazzare via ogni preoccupazione ingiustificata. In questa giornata sarebbe meglio non strafare. Cancro Amici del Cancro, oggi le stelle potrebbero metterti di fronte a un dubbio amletico: e se una conoscenza recente fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. ...