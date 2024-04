22 anni - muore per un malore improvviso davanti agli amici Disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ieri pomeriggio a Chiaramonti, in provincia di Sassari, si è verificata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Un ragazzo di 22, Marco Spanu, molto conosciuto in paese, è deceduto all’la sera di martedì 23 aprile mentre si trovava in compagnia di. Prima un forte dolore al petto, poi il crollo seguito in pochi attimi dalla morte sotto gli occhi disperati e increduli dei ragazzi con i quali stava trascorrendo la serata. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Ora il corpo di Marco è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale di Sassari dove nei prossimi giorni verrà effettuata un’autopsia per stabilire le cause del decesso. (continua dopo la foto) In seguito al terribile lutto che ha colpito Chiaramonti, il Sindaco del paese Luigi Pinna ha annullato tutte le celebrazioni previste ...