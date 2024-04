L' auto si incastra al passaggio a livello - treno a tutta velocità la travolge sui binari | Luisa muore a 50 anni

Tragedia nel Bresciano. Una donna a bordo della propria auto è stata travolta da un treno passeggeri a Cologne (Brescia) nella tarda serata del 23 aprile in prossimità del passaggio a... (leggo)

La sua auto si incastra nel passaggio al livello, il treno passeggeri la travolge sui binari. Morta sul colpo la donna alla guida, di 50 anni. ?I passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sono illesi. La Tragedia è avvenuta nella tarda serale di ieri, 23 aprile a Cologne, nel Brescia no, ... (thesocialpost)

Brescia – E’ una donna di 50 anni, L.A., la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera – martedì 23 aprile – al passaggio a livello di via Peschiera a Cologne, in provincia di Brescia, quando la sua auto è stata travolta da un treno in corsa. Ferma sui binari, incastrata tra le sbarre del ... (ilgiorno)