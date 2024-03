Avanti un Altro 2024 | Paolo è il settimo vincitore di questa edizione | quanto si è portato a casa | Video Mediaset

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è ildidiun. Il concorrente è arrivato al gioco finale con un importo di 170 mila euro. Una puntata per lui ricca di emozioni dato che poco prima aveva fatto una proposta di matrimonio in diretta alla sua fidanzata cantandole un brano romano. Supdalla sua futura moglie, accanto a lui alla prova finale. Il montepremi è così sceso a 34 mila euro quando ha deciso di congelarlo eè riuscito a dare tutte e 21 le risposte sbagliate (gliene mancavano tre). A vincere inprima di lui, erano stati Pino (44 mila euro), Gianluca (47 mila euro); Salvatore (34 mila euro); Davide (44 mila euro); Fabio (33 mila ...

Cambia il rimborso ai pendolari Trenord. Un passo Avanti per Regione, “una beffa” per viaggiatori e opposizioni - Il passaggio dal sistema "bonus" agli "indennizzi" è criticato per vari motivi, dalla definizione di cos'è un ritardo al meccanismo per ottenere rimborso. L'assessore Lucente dice che si sta ancora la ...varesenews

AVELLINO, ANCORA ALTA TENSIONE NEL CARCERE: UN DETENUTO INCENDIA UNA CELLA, UN Altro COLPISCE UN POLIZIOTTO PENITENZIARIO - Ennesimo fatto violento all’interno del carcere di Bellizzi Irpino, ad Avellino. Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato ...brindisilibera

All’Albertina diverso è bello - E’ una sorta di gioioso superamento del perimetro di collezione d’arte grafica fra le più prestigiose al mondo, quello che il direttore dell’Albertina Klaus Albrecht Schröder porta Avanti da un quarto ...ilsole24ore