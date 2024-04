Atalanta in finale di Coppa Italia | Lookman e Pasalic decisivi nel recupero - Fiorentina ko

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’ha sconfitto laper 4-1 nella semidi ritorno della, ha ribaltato la sconfitta per 1-0 rimediata nel match d’andata e si è qualificata all’atto conclusivo che giocherà contro la Juventus. I neroazzurri si sono imposti di forza di fronte al proprio pubblico, facendo la differenza nel.La Dea è passata in vantaggio all’ottavo minuto con Koopmeiners e poi ha avuto il vantaggio dell’uomo in più a partire dal 53?, quando Milenkovic è stato espulso. I viola sono riusciti a pareggiare al 68? con Martinez Quarta su invito di Biraghi al 68?. Scamacca ha riportato avanti i padroni di casa al 75? e, quando i supplementari sembravano certi, l’ha firmato un micidiale uno-due cone ...

Bergamo, 24 aprile 2024 - Atalanta e Fiorentina si ritrovano circa venti giorni dopo per la semi finale di ritorno della Coppa Italia 2023/2024. All'andata la decise un gol di Mandragora, unica rete in una partita che ha regalato tante emozioni e ...

L' Atalanta si è qualificata per la finale di Coppa Italia , dove affronterà la Juventus. Nel ritorno della semi finale , a Bergamo, i nerazzurri hanno vinto 4-1, ribaltando l'1-0 per i viola all'andata. I nerazzurri sono andati in vantaggio con ...

Juventus, la finale di coppa italia non “salva” Allegri: scende ancora la quota di Thiago Motta come prossimo tecnico bianconero - Sconfitta dolce per la Juventus contro la Lazio, con il gol di Arek Milik negli ultimi minuti di gioco che permette ai bianconeri di tornare in finale di coppa italia a due anni ...tuttojuve

Gianluca Scamacca segna il 2-1 in Atalanta-Fiorentina (Foto Spada/LaPresse) - Bergamaschi in finale a spese dei gigliati: apre Koopmeiners, pari di Martínez Quarta con la Viola in 10, poi le reti di Scamacca, Lookman e Pasalic ...firenzetoday

È una Dea meravigliosa: segna, soffre, poi batte 4-1 la Fiorentina. Atalanta-Juve è la finale di coppa italia - Si ricomincia ed è l'Atalanta a giocare meglio e ad avere la prima occasione per il raddoppio. Cross da destra di Zappacosta e Ruggeri da due passi colpisce di testa a lato (49'). Quattro minuti più ...gazzetta